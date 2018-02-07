الأردن يصدر سلاحا مضادا للدروع إلى تونس والإمارات

تتواصل مفاوضات توريد قاذفات قنابل روسية من طراز "سو-32" إلى الأردن.

أعلن ذلك فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني.

وأكد مساعد الرئيس الروسي اهتمام الأردن بطائرات "سو-32".

وكشف أن روسيا تملك تجربة ناجحة للتعاون مع الأردن.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" أن روسيا والأردن قاما قبل سنوات بإنشاء مصنع قواذف الصواريخ المضادة للدبابات (إر بي جي) في الأردن، مشيرا إلى "أن المصنع يعمل بنجاح". وتابع:

في عام 2017 طرح الطرف الأردني موضوع السماح بتصدير منتجات المصنع إلى بلدان ثالثة. ونال الطرف الأردني موافقة الطرف الروسي. والآن يبدأ الأردن تصدير هذا الصنف من الأسلحة إلى تونس والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى.