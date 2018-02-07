قائد عسكري روسي سابق: الطيار المساعد للرائد فيليبوف يستحق التكريم أيضا

يذكر أن الطيار الذي قاد الطائرة المرافقة بالسرب للطائرة التي قادها الرائد فيليبوف، قال في حديث لصحيفة "النجم الأحمر" بأنه استمر في إطلاق النار على الإرهابيين من الجو دفاعا عن قائده حتى استنفاد آخر طلقة وحتى أصبحت كمية الوقود المتبقية كافية للعودة إلى القاعدة فقط.
ويذكر أيضا أن عناصر الإرهاب قامت، يوم 3 شباط/ فبراير، بإسقاط الطائرة الروسية التي قادها الرائد طيار رومان فيليبوف خلال قيامه بتنفيذ مهمة الدورية الجوية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بواسطة منظومة صواريخ دفاع جوي محمولة.
وبعد هبوطه بالمظلة خاض الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف معركة غير متكافئة ضد العناصر المسلحة، وفي نهاية الأمر فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد زيادة ضغط الحصار عليه.
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