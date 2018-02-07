قائد عسكري روسي سابق: الطيار المساعد للرائد فيليبوف يستحق التكريم أيضا

صرح نائب القائد العام للقوات الجوية الروسية سابقا، الفريق أول طيار نيكولاي أنتوشكين، بأن الطيار الذي شارك نائب قائد السرب الرائد فيليبوف في تنفيذ مهمة الدورية الجوية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بصفته قائدا للطائرة المرافقة في السرب، يعتبر هو الآخر بطلا ويستحق كذلك التكريم.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour الطيار المرافق للطيار الروسي المقتول يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة بينهما

موسكو — سبوتنيك . وفي هذا الصدد قال الفريق أول أنتوشكين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "دون أدنى شك هذا الطيار تصرف هو الآخر بشكل بطولي أيضا، كما يجب أن يتصرف الطيار في مثل هذه الحالة. وأنا على يقين تماما، من أنه سيتم تكريمه أيضا لدفاعه عن قائده حتى استنفاد آخر إمكانياته".

يذكر أن الطيار الذي قاد الطائرة المرافقة بالسرب للطائرة التي قادها الرائد فيليبوف، قال في حديث لصحيفة "النجم الأحمر" بأنه استمر في إطلاق النار على الإرهابيين من الجو دفاعا عن قائده حتى استنفاد آخر طلقة وحتى أصبحت كمية الوقود المتبقية كافية للعودة إلى القاعدة فقط.

ويذكر أيضا أن عناصر الإرهاب قامت، يوم 3 شباط/ فبراير، بإسقاط الطائرة الروسية التي قادها الرائد طيار رومان فيليبوف خلال قيامه بتنفيذ مهمة الدورية الجوية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وذلك بواسطة منظومة صواريخ دفاع جوي محمولة.

وبعد هبوطه بالمظلة خاض الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف معركة غير متكافئة ضد العناصر المسلحة، وفي نهاية الأمر فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد زيادة ضغط الحصار عليه.