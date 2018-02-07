خبير عسكري: تسليح الطيارين الروس ضرورة أساسية

سبوتنيك. وقال الخبير: "للأسف إن أسباب وفاة الطيارين المقاتلين في أفغانستان أو في القوقاز، واليوم في سوريا هي مازالت نفسها ولم تتغير، أذكر عندما كنت في سوريا طلبت من القيادة العسكرية الجوية بإعطاء الطيارين المقاتلين رشاشات خفيفة وعدد من القنابل اليدوية لأنها مهمة وقد يحتاجها في حال أي طارئ".
وأضاف أنتوشكين: "لا شك أن الأسلحة الخفيفة قد تساعد الطيار الذي لأسباب معينة سقط من طائرته وهو في منطقة للعدو، فهنا تكمن الحاجة لاستعمال السلاح الخفيف وزيادته لكي يستطيع المقاومة لأكثر فترة ممكنة قبل مجيء المساعدة".
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