خبير عسكري: تسليح الطيارين الروس ضرورة أساسية

أشار النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية الجنرال نيقولاي أنتوشكين، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية بحاجة لإعادة تجهيز طياريها بشكل أفضل خلال إرسالهم إلى مهام وعمليات قتالية.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour الطيار المرافق للطيار الروسي المقتول يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة بينهما

سبوتنيك. وقال الخبير: "للأسف إن أسباب وفاة الطيارين المقاتلين في أفغانستان أو في القوقاز، واليوم في سوريا هي مازالت نفسها ولم تتغير، أذكر عندما كنت في سوريا طلبت من القيادة العسكرية الجوية بإعطاء الطيارين المقاتلين رشاشات خفيفة وعدد من القنابل اليدوية لأنها مهمة وقد يحتاجها في حال أي طارئ".

وأضاف أنتوشكين: "لا شك أن الأسلحة الخفيفة قد تساعد الطيار الذي لأسباب معينة سقط من طائرته وهو في منطقة للعدو، فهنا تكمن الحاجة لاستعمال السلاح الخفيف وزيادته لكي يستطيع المقاومة لأكثر فترة ممكنة قبل مجيء المساعدة".