الدفاع الروسية تنفي التقارير بشأن استيلاء القوات السورية الخاصة على حطام "سو 25"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن وصول جثمان الطيار الروسي، الذي قتل بعد إسقاط الإرهابيين لطائرته فوق محافظة إدلب، إلى الأراضي الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تمكنت الاستخبارات العسكرية الروسية بالتعاون مع الزملاء الأتراك من إعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي لقى حتفه ببطولة يوم 3 فبراير إلى الأراضي الروسية".
يذكر أنه تم إسقاط طائرة "سو-25"، يوم السبت الماضي، بمنظومة دفاع جوي محمولة في منطقة إدلب، وقتل الطيار رومان فيليبوف في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، وفجر نفسه بقنبلة يدوية، عندما اقترب منه المسلحون.
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