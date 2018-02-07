الدفاع الروسية تنفي التقارير بشأن استيلاء القوات السورية الخاصة على حطام "سو 25"

نفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، المعلومات التي ذكرت أن القوات السورية الخاصة استولت على حطام الطائرة الروسية "سو-25" التي أسقطت في ريف إدلب، يوم 3 شباط/ فبراير الجاري.

© Sputnik. Maksim Blinov الدفاع الروسية: الاستخبارات العسكرية أعادت جثمان الطيار الروسي بالتعاون مع الزملاء الأتراك

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر: "تقوم المخابرات العسكرية الروسية، بالتعاون مع النظراء الأتراك، بالعمل الآن بنشاط في هذا الاتجاه. التصريحات التعسفية من الخارج ليس لها علاقة بالواقع، بل تضر فقط، ولا تساعد القضية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن وصول جثمان الطيار الروسي، الذي قتل بعد إسقاط الإرهابيين لطائرته فوق محافظة إدلب، إلى الأراضي الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تمكنت الاستخبارات العسكرية الروسية بالتعاون مع الزملاء الأتراك من إعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي لقى حتفه ببطولة يوم 3 فبراير إلى الأراضي الروسية".

يذكر أنه تم إسقاط طائرة "سو-25"، يوم السبت الماضي، بمنظومة دفاع جوي محمولة في منطقة إدلب، وقتل الطيار رومان فيليبوف في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، وفجر نفسه بقنبلة يدوية، عندما اقترب منه المسلحون.