برلماني روسي: لم يتم معرفة مصدر الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية إلى الآن

أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أنه لم يتم معرفة مصدر منظومة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف التي أسقطت الطائرة الروسية "سو- 25" إلى الآن.

© AFP 2018/ Ed Jones صاروخ حديث يصيب "سوخوي 25" في سوريا

سبوتنيك . قال شامانوف "لا توجد أية معلومات إلى الآن. ونحن نجري مفاوضات مع الأتراك، ولكن لا توجد أية نتائج بعد. نحن بحاجة فقط إلى طلقة فارغة من المنظومة التي تم إطلاق منها الصاروخ لكي نحدد الجهة المنتجة، وبعدها محاولة تتبع الطريق الذي وصلت من خلاله إلى تلك المنطقة، حيث يتم العمل على ذلك".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية، أن أكدت مساء يوم السبت الماضي، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وكان الطيار، وهو نائب قائد فوج الطيران الهجومي في الدائرة العسكرية الشرقية، الرائد رومان فيليبوف، تمكن من إخبار القيادة عن الهجوم الصاروخي، ثم هبط بمظلته، وواصل معركة غير متكافئة مع الإرهابيين من الأسلحة الموجودة، ثم عندما تمكن الإرهابيون من الاقتراب منه فجر نفسه بقنبلة يدوية.

وقلد الرئيس فلاديمير بوتين الرائد الطيار رومان فيليبوف لقب "بطل روسيا"، وترك البطل خلفه زوجة وطفلة بالغة من العمر 4 سنوات.