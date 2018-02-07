برلماني روسي: لم يتم معرفة مصدر الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية إلى الآن

وسبق لوزارة الدفاع الروسية، أن أكدت مساء يوم السبت الماضي، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سو-25 " أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.
وكان الطيار، وهو نائب قائد فوج الطيران الهجومي في الدائرة العسكرية الشرقية، الرائد رومان فيليبوف، تمكن من إخبار القيادة عن الهجوم الصاروخي، ثم هبط بمظلته، وواصل معركة غير متكافئة مع الإرهابيين من الأسلحة الموجودة، ثم عندما تمكن الإرهابيون من الاقتراب منه فجر نفسه بقنبلة يدوية.
وقلد الرئيس فلاديمير بوتين الرائد الطيار رومان فيليبوف لقب "بطل روسيا"، وترك البطل خلفه زوجة وطفلة بالغة من العمر 4 سنوات.
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