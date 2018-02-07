لافروف: واشنطن لم تقدم أدلة على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية.

سوتشي — سبوتنيك . وقال لافروف أمام المشاركين في مسابقة "قادة روسيا": "قبل أيام قليلة عرضت سلسلة من الحلقات أفيد فيها بأن الأسلحة الكيميائية، بحسب منظمات غير حكومية، استخدمت في سوريا. ومن دون أي تحقيق، تحدثوا في الولايات المتحدة على الفور بأن الأسد وروسيا مذنبان، لأن روسيا هي المسؤولة عن الحكومة السورية، التي يسمونها بالنظام السوري. وعلى الفور بدأت مندوبتهم في مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، بإطلاق خطابات إهانة بحقنا."

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال، يوم الجمعة الفائت، إنه لا أدلة على استخدام الحكومة السورية غاز السارين، مشيرا إلى أن بلاده تطالع تقارير ترد من الميدان.

وقال ماتيس إنه لم ير دليلا حتى الآن على استخدام الحكومة السورية غاز السارين لكن الولايات المتحدة تدرس تقارير بشأن استخدامه وتشعر بالقلق إزاء ذلك.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال "نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين… لا أملك الدليل، ما أقوله هو أن جماعات أخرى على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين قالوا إن غاز السارين قد استخدم، لذلك فنحن نبحث عن أدلة".