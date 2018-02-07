موسكو تراقب إجراءات واشنطن لوقف ترويج منتجاتها العسكرية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو تراقب بعناية إجراءات واشنطن لوقف ترويج المنتجات العسكرية الروسية في الأسواق التقليدية والجديدة.

© Sputnik. Iliya Pitalev سوريا ترفع من شأن السلاح الروسي في العالم

موسكو — سبوتنيك . وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أنه من الواضح أن القيود أصبحت بالفعل أداة للمنافسة الاقتصادية غير العادلة من الولايات المتحدة.

وقال كابولوف لـ"سبوتنيك": "نراقب بعناية إجراءات واشنطن لوقف ترويج المنتجات العسكرية الروسية في الأسواق التقليدية والجديدة على حد سواء. ومن الواضح أن الأمريكيين يستخدمون القيود كأداة للمنافسة الاقتصادية غير العادلة. وفي حال التعاون العسكري — التقني، يؤثر ذلك أيضا على مصالح الأمن القومي للبلدان المهتمة بروسيا كمورد مستقر للأسلحة. ونرى أن سياسة العقوبات لواشنطن تتلقى معارضة من عدد متزايد من الدول التي تقع تحت ضرباتها".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع بتاريخ 2 آب/ أغسطس الماضي، مشروع قانون تحت عنوان: "حول مواجهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات"، سبق ووافق عليه الكونغرس الأمريكي، ويعتبر هذا القانون موجها ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن العلاقات الروسية — الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.