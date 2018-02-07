وسائل إعلام غربية تنوي اتهام روسيا بشن هجمات "هاكرز" على مواقع الأولمبياد الشتوية

© AP Photo/ Evan Vucci إيفانكا ترامب تترأس الوفد الأمريكي في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

موسكو — سبوتنيك . وقالت في بيان "نعلم أن وسائل إعلام غربية تخطط لنشر تحقيق زائف عن موضوع "الأثر الروسي" في الهجمات الإلكترونية على مواقع تخص الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية".

وأضاف البيان أن "الحملة المخططة لها ضد روسيا قد تشارك بها، ليس فقط وسائل إعلام، بل شركات معلوماتية على علاقة مع وكالة المخابرات المركزية وكالة الأمن القومي الأمريكي".

وأوضح البيان أنه "نحن نشك بأنه يتم التحضير لاستفزاز جديد آخر. نرى هنا سيناريو مألوف: وفقاً له أدينت روسيا بهجوم على قوات حفظ السلام التابعة لها في أوسيتيا الجنوبية في يوم افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين في عام 2008. وأوضح التحقيق لاحقاً أن جورجيا هي من هاجم. ويتضح الآن أنه خلال كل هذه الأعوام لم يُبتكر أي شيء جديد. قوى معينة تحاول من جديد استخدام ما يعرف بـ"التهديد الروسي للحركة الأولمبية".

والجدير بالذكر، أن الاستخبارات الأمريكية وعدد من المسؤولين الأوروبيين كانوا قد اتهموا روسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية في فترات الانتخابات، ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات. ورفضت موسكو أكثر من مرة هذه الاتهامات، وأكد كل من الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.