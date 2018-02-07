مقتل عامل وإصابة آخر في انهيار منجم في سيبيريا وسط روسيا

أعلنت إدارة الطوارئ التابعة لإقليم كوزباس الروسي، اليوم الأربعاء، عن مقتل عامل وإصابة آخر في انهيار منجم الفحم "اوسينيكوفسكايا" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا وسط روسيا.

كيميروفو — سبوتنيك. قال ناطق باسم الإدارة لوكالة "سبوتنيك" إنه "حصل انهيار صخري وكان في المنجم لحظة الانهيار 125 شخصا، وحسب المعطيات الأولية قتل عامل وأصيب آخر".

ووفقاً للهيئة، يعمل رجال الإنقاذ في مكان الحادث، وجميع العمال خرجوا من المنجم.