اهتمامات تنصب على تجهيز "ميسترال"

وكشف مساعد للرئيس الروسي للصحفيين أن المباحثات الجارية مع مصر تتعلق بتزويد سفينتي الأسطول المصري من نوع "ميسترال" بمعدات روسية الصنع.

وأوضح فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، أن المعدات المراد تركيبها على حاملتي طائرات الهليكوبتر المصريتين هي أنظمة الأسلحة وإدارة النيران.

وبحسب مساعد الرئيس الروسي فإن المعدات الروسية لها مزايا تفضيلية لذا فهو يتوقع نهاية ناجحة للمباحثات في العام الحالي.

وفي موازاة مباحثات تجهيز حاملتي طائرات الهليكوبتر المصريتين بالمعدات الروسية تستعد الدولتان لتوقيع عقد توريد مروحيات روسية من طراز "كا-52 كاتران" لهما.

وصُمِّمت سفينة "ميسترال" لنقل القوات العسكرية وإنزال مشاة البحرية، ويمكنها أن تحمل على متنها 16 مروحية ثقيلة أو 32 مروحية خفيفة وأيضا 900 جندي مع القوارب لإنزالهم وآلياتهم المدرعة.