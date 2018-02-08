الخارجية الروسية: الإدارة الأمريكية تسكت عن أمثلة محددة للتعاون في مكافحة الإرهاب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الإدارة الأمريكية في أجواء معاداتها لروسيا، تسكت عن أمثلة محددة للتعاون معنا في مجال مكافحة الإرهاب.