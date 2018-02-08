الخارجية الروسية تعلن عن خطط لاتصالات جديدة بين أجهزة الأمن الروسية والأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عن خطط لاتصالات جديدة بين أجهزة الأمن الروسية والأمريكية لمكافحة الإرهاب.

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية: الإدارة الأمريكية تسكت عن أمثلة محددة للتعاون في مكافحة الإرهاب

موسكو —. وقال سيرومولوتوف: "حتى في هذه الظروف الصعبة، تعقد لقاءات ثنائية لمسؤولين حول قضايا الأمن والتي تبحث خلالها مسألة مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "يجري التخطيط والتحضير للقاءات جديدة".

وتابع نائب الوزير: "لكنني لن أستبقها. ربما يفضل شركاؤنا الأمريكيون أن تمر اللقاءات دون إعلان واسع عنها".