الخارجية الروسية: تصرفات الأمريكيين في عفرين مفتعلة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف إن تطورات الأوضاع في عفرين السورية تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية: الإدارة الأمريكية تسكت عن أمثلة محددة للتعاون في مكافحة الإرهاب

موسكو — سبوتنيك . وصرح نائب وزير الخارجية الروسي أن الأوضاع في عفرين مفتعلة بما في ذلك تصرفات الجانب الأمريكي.

وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مضطرون للقول بأسف، أن بؤرة توتر أخرى تكبر في سوريا".

وأكد أوليغ سيرومولوتوف أن المصالح الأمريكية والتركية في المنطقة تتباعد أكثر فأكثر.

وأشار إلى أن الحلفاء في الناتو أصبحوا على "طرفي نقيض".