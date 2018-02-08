برلماني روسي يصف الضربة الأمريكية على سوريا بالعدوان

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي فرانتس كلينتسيفيتش في مقابلة مع وكالة أنباء روسية، اليوم الخميس 8 شباط/فبراير، أن ضربة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد قوات موالية للحكومة السورية يعد عملا عدوانيا غير مسبوق.

© AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO مسؤول أمريكي: سقوط أكثر من 100 مقاتل موال للحكومة السورية في قصف للتحالف

فقد قال كلينتسيفيتش: "نشاطات التحالف الأمريكي لا تتفق مع المعايير القانونية، دون أدنى شك إنها عمل عدواني".

ولفت الانتباه إلى أن الأمريكيين للمرة الأولى يتصرفون بشكل علني في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير مسبوق.

ومع ذلك، فإن كلينتسيفيتش لا يرى خطر الصدام العسكري المباشر بين التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة والقوات المسلحة الروسية المتمركزة في سوريا.

وأكد النائب أن الولايات المتحدة تتواجد في سوريا بشكل غير مشروع. ووفقا لأقواله، فإن "المتخصصين الأمريكيين يتواجدون في التشكليلات المختلفة، بما فيها منظمات إرهابية".

وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في وقت سابق، أن التحالف الدولي وجه ضربة لقوات موالية للحكومة السورية تحت ذريعة الهجوم الذي تعرض له مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مقاتل موال للحكومة السورية.