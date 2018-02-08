موسكو وبغداد تتفاوضان حول مشاركة روسية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية

أعلن السفير الروسي لدى العراق، مكسيم ماكسيموف، أن موسكو وبغداد تتفاوضان حول مشاركة الشركات الروسية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن إعادة ترميم محطات الطاقة في العراق، مشيرا إلى أن الأطراف أنشأت "بداية جيدة" في مجال التعاون الاقتصادي.

© Sputnik. Nazek Mohammed الناطق باسم الحكومة العراقية: أكثر من 250 شركة سجلت مشاركتها بمؤتمر إعادة إعمار العراق

موسكو — سبوتنيك . وقال ماكسيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من المقرر أن توسع شركة "لوك أويل" من المقرر أن توسع عملياتها في العراق، فضلا عن زيادة مستوى الإنتاج في حقولها. وبالإضافة إلى ذلك، تجري مفاوضات مع الشركاء العراقيين بشأن مشاركة الشركات الروسية في مشاريع الطاقة الكهربائية، بما في ذلك إعادة ترميم عدد من محطات توليد الطاقة التي تم بناؤها بمساعدة الاتحاد السوفياتي وروسيا، وكذلك في مجال التعاون الصناعي".

وأشار السفير إلى أن شركات النفط الروسية الرائدة التي تعمل في العراق حاليا هما "غازبروم نفط" و"لوك أويل"، وأن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع البترول يصل إلى 10 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تستضيف الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط المقبل.

ويترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وينتظر مشاركة أكثر من 70 دولة في المؤتمر، الذي تأمل بغداد، من خلاله، جمع منح مالية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار.