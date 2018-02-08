سفن البحرية الروسية تطلق أكثر من 100 صاروخ على مواقع الإرهابيين في سوريا

قال قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كوروليوف إن السفن الروسية وجهت أكثر من 10 ضربات صاروخية، أطلقت خلالها أكثر من 100 صاروخ ودمرت أكثر من 80 موقعا للجماعات المسلحة غير المشروعة، منذ بدء العملية في سوريا.

© Sputnik. Vitaliy Ankov قائد القوات البحرية: روسيا تعزز مكانتها في محيطات العالم

فقد قال كوروليوف: "لقد شارك الأسطول البحري بشكل مباشر في العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية. وكان استخدام صواريخ كروز بعيدة المدى في السفن والغواصات تجربة مهمة لتعزيز قدرات القوات البحرية… فقد تم خلال العملية تنفيذ أكثر من 10 ضربات صاروخية، تم خلالها إطلاق أكثر من 100 صاروخ وتدمير أكثر من 80 موقع للجماعات المسلحة غير المشروعة".

وأشاد بالتجربة الأولى لاستخدام مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الروسية في تاريخ القوات، قائلا: تم تنفيذ أكثر من 400 طلعة جوية من على متن حاملة الطائرات "الاميرال كوزنيتسوف"، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 1300 موقع للجماعات المسلحة غير المشروعة".

وأضاف قائد القوات البحرية: "استخدمت وسائل القوات البحرية الروسية في سوريا على نطاق واسع للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وتم خلالها تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ "كاليبر"، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في استخدام الطائرات على متن السفن".