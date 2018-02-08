معلومة جديدة عن مقتنيات بوتين

© Sputnik. Grigoriy Sysoev بيسكوف: بوتين قد يصوت في أي مكان شأنه شأن أي مواطن روسي

قال بوتين خلال اجتماع مجلس العلوم والتعليم ردا على رئيس المركز القومي للبحوث: "لقد قلتم إن الجميع لديهم هواتف ذكية، لكني لا أملك هاتفا ذكيا وأنتهم لا تملكون. هل رأيتم؟".

وتحدث رئيس المركز القومي ميخائيل كوفالتشوك عن التطور السريع في مجال التقنيات والتكنولوجيات، وأشار إلى أن معالجة رسالة صوتية واحدة على الهاتف الذكي، الذي يوجد لدى الكثير من الناس، يتطلب طاقة تعادل الطاقة اللازمة لغليان لتر من الماء.

وأضاف بوتين "بالنسبة لغليان الماء، إن كان نظيفا فلا حاجة إلى غليانه".