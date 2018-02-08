ريابكوف: من الضروري سماع تصريحات واشنطن حول الضربة في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه من الضروري أولا فهم التصريحات الرسمية للولايات المتحدة بشأن الضربة في سوريا، التي أدت إلى ضحايا، مشيرا إلى أن التحالف الدولي استخدم مرارا القوة والوسائل ليس للغرض المقصود منها.