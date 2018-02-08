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15:31 08 فبراير/ شباط 2018
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    سيرغي ريابكوف

    ريابكوف: من الضروري سماع تصريحات واشنطن حول الضربة في سوريا

    © Sputnik. Valery Melnikov
    روسيا
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    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه من الضروري أولا فهم التصريحات الرسمية للولايات المتحدة بشأن الضربة في سوريا، التي أدت إلى ضحايا، مشيرا إلى أن التحالف الدولي استخدم مرارا القوة والوسائل ليس للغرض المقصود منها.

    فلاديمير شامانوف
    © Sputnik. Sergei Pyatakov
    برلماني روسي: نبحث طرح مسألة استهداف التحالف للجيش السوري على مجلس الأمن
    موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "لقد واجهت مرارا وتكرارا في الماضي حالات لم يتم فيها استخدام القوات المسلحة والوسائل لما يسمى التحالف المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة لغرضها المقصود".

    وأضاف "يجب فهم التوضيحات الرسمية الأمريكية ودول التحالف لما حدث".    

     

    انظر أيضا:

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    قوات التحالف بقيادة أمريكا تشن هجوما ضد قوات موالية للحكومة في سوريا
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    الكلمات الدلالية:
    تداعيات الاعتداء الأمريكي على قوات سورية, العلاقات الروسية الأمريكية, أخبار التحالف الدولي, قصف أمريكي للجيش السوري, الحكومة الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, روسيا
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