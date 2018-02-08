موسكو تقترح على واشنطن تحديد المسافة المسموح بها لاقتراب السفن والطائرات

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو اقترحت على واشنطن تحديد المسافة المسموح بها لاقتراب سفن وطائرات البلدين من بعضهما البعض، ولم تتلق جوابا بعد.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة أراضي البلاد

موسكو —. وقالت الناطقة باسم الخارجية للصحفيين: "مع الأخذ بالاعتبار ما نسمعه حاليا عن اعتراض السفن والطائرات العسكرية، فإننا ندعو بنشاط وبفعالية كبيرة إلى أن نكمل الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمنع الحوادث في البحر وفي المجال الجوي، التي تعود لعام 1972 بشأن المسافات الدنيا المسموح بها".

وأوضحت زاخاروفا: "الزملاء الأمريكان الذين يحبون أن يشكوا من الاعتراضات، لا يريدون مناقشة القواعد الإضافية لتوفير أمن الطيران والإبحار".

وذكرت زاخاروفا أن القوات الجوية الروسية استطاعت إيقاف العديد من المحاولات الأمريكية المستمرة لخرق الأجواء الروسية في منطقة البحر الأسود ومنطقة البلطيق المحاذية للحدود الروسية.

هذا وشهدت السنوات الأخيرة، إعلان متكرر من قبل العسكريين الأمريكان والروس، عن وقوع حوادث بين طائرات وسفن البلدين. وكقاعدة عامة، نتحدث عن تقارب خطير و"سلوك غير مهني".