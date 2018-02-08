بوغدانوف يبحث الوضع السوري مع السفير الإسرائيلي في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحث الوضع حول سوريا مع سفير إسرائيل في موسكو غاري كورين.