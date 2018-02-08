يوتيوب: لم نجد أية أدلة على تدخل روسيا في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة "يوتيوب"، اليوم الخميس، أنها لم تجد أية أدلة تشير إلى تدخل روسيا في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واشنطن- سبوتنيك. قالت جونيبر داونز، مديرة السياسة العامة والعلاقات الحكومية لدى "يوتيوب"، إن الشركة درست جميع الإعلانات التي لها صلة بروسيا، ولم تعثر على أي دليل على تدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت داونز "لقد أجرينا تحقيقا شاملا حول استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي ولم نعثر على أي دليل على التدخل".

وتابعت، خلال حلقة نقاش حول "الأخبار المزورة" في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية، "ثم نظرنا في جميع الإعلانات التي لها صلة بروسيا ولم نجد أي دليل على استخدام خدماتنا للتدخل في الاستفتاء".