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20:29 08 فبراير/ شباط 2018
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    فتاة تشرب الشاى

    نصائح لحياة زوجية أسعد مع المرأة الروسية

    © Margarita Kareva
    روسيا
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    يقال إن تزوجت بالمرأة الروسية فإنك حتما لن تشعر بالملل وستكون حياتك مليئة بلحظات الحب، والرومانسية، ولكن قد يعكر صفو الحياة الزوجية المنغصات أو المشاكل التي تعود لاختلاف الثقافات أو عوائق اجتماعية أو دينية.

    تكشف "سبوتنيك" أهم  النصائح التي ستساعدك في الحفاظ على حياة زوجية سعيدة وإبقاء لهيب الحب مشتعلا مع المرأة الروسية.

    لا تبخل عليها بعبارات الإطراء والمدح

    المرأة الروسية تعرف أنها جميلة ولكنها تحب أن تذكرها بذلك من حين إلى آخر. الفتيات الروسيات يشتهرن بالميزات الجسمية كالجمال الفائق والطول والإنوثة والذكاء بالإضافة إلى اعتنائهن بجمالهن الخارجي، فالمرأة الروسية تهتم بالشكل والإنوثة حتى لو كانت تعمل مدة عشر ساعات متواصلة أو ربة منزل.

    المرأة الروسية تختار بدقة ملابسها وتفضل الستايل الكلاسيكي وارتداء الكعب العالي حتى في الطقس البارد حينما تكون درجات الحرارة —10 درجة مئوية..

    ومن أكثر الجمل المحببة لأذن المرأة الروسية جملة أنت تبدين متألقة أو باللغة الروسية "بريكراسنو فيغلياديش" وفي حال كنت بحاجة إلى جمل إضافية عليك بالاستعانة بقصيدة أمير الشعر الروسي ألكسندر بوشكين بعنوان "أتذكر لحظة رائعة".

    فتاة مع تفاح
    © Margarita Kareva
    فتاة مع تفاح

    شرب بعض الشاي معها

    وتعتبر هذه من أبسط الطرق لإظهاراهتمامك بها، فجلسة الشاي لها معاني كثيرة بالنسبة للروس فهي وسيلة، للاسترخاء، والحديث عن أمور هامة وقد تكون شخصية.

    كأس من الشاي مع النعنع
    CC0
    كأس من الشاي مع النعنع

    غسل الأطباق

    تتصدر الأسرة بالنسبة للمرأة الروسية لائحة أولوياتها، فتجدها دائما تؤدي الواجبات المنزلية على أكمل وجه. وعلى الرغم من تفوق المرأة الروسية في شتى مجالات العمل المختلفة، كالاقتصاد والرياضة والأدب، فهي بارعة في التوفيق بين عملها  وأسرتها وأطفالها دون الحاجة أن تطلب المساعدة من زوجها. ولكنها سوف تكون ممتنة جدا في حال قمت بمساعدتها في الأعباء المنزلية البسيطة من غسل الأطباق، ورمي القمامة. وهي بالتأكيد سوف تكافئك بمديح  أمام عائلتها وأصدقائها.

    جلي الأطباق
    © Photo/ CC
    جلي الأطباق

    خطط لموعد غرامي

    النساء الروسيات رومانسيات بطبعهن. على الرغم من كونهن يتمتعن باستقلالية، ولكن يفضل أن تأخذ زمام المبادرة وتفاجئها من حين لآخر إما بهدية مميزة أو بدعوة للخروج إلى العشاء أو حتى السفر لقضاء عطلة نهاية الاسبوع في مدينة الرومانسية سان بطرسبرغ.

    موعد غرامي
    Google
    موعد غرامي

    السعي لتحقيق الكمال

    تشتهر المرأة الروسية بجمالها وأنوثتها، وهي مطالبة جدا من نفسها، لذلك تهتم جدا بصحتها ونظامها الغذائي لذلك نادرا ما تجد روسية سمينة او لديها زيادة في الوزن بالاضافة الى اعتنائها بثقافتها وتسعى دائما لتطوير ذاتها و مواكبة كل ماهو جديد. و هي تتوقع ذلك منك أيضا.

    ويعتبر الاقتباس الشهير للمؤلف لويس كارول في روايته أليس في بلاد العجائب "يا عزيزي، هنا يجب علينا ان نركض باقصى سرعة فقط لنتمكن من المحافظة على أمكاننا "،  أفضل وصف  لنمط حياة المرأة الروسية. أي يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك لتستطيع المحافظة عليها.

    أجمل فتاة في العالم
    facebook /Kristina Pimenova
    أجمل فتاة في العالم

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    امرأة روسية, نصائح لحياة زوجية أسعد مع المرأة الروسية, حياة روسيا, نصائح, روسيا
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