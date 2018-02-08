روسيا: التوصل لاتفاق وقف مؤقت لإطلاق النار في سوريا "غير واقعي"

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التوصل إلى اتفاق وقف مؤقت لإطلاق النار في سوريا أمر غير واقعي بسبب الإرهابيين.

© Sputnik. Aleksey Babushkin الخارجية الروسية: موعد لقاء أستانا القادم حول سوريا لم يحدد بعد

موسكو — سبوتنيك . وأضاف نيبينزيا، اليوم الخميس، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في سوريا لأسباب إنسانية كما تشير بعض البلدان، أمر غير واقعي بسبب أعمال الإرهابيين.

وتابع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة للصحفيين: "كما تعلمون هذا أمر غير واقعي على الإطلاق"، مضيفا: "نود أن نرى وقفا لإطلاق النار ونهاية للحرب في سوريا، ولكني لست متأكدا من أن الإرهابيين سيوافقون على ما يتم اقتراحه".

وكان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد اقترح في وقت سابق، إعلان "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية" لمدة 30 يوما لتقديم المساعدة إلى المحتاجين في سوريا.