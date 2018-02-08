مرشح رئاسي روسي: لو كنت زعيم البلاد لصادرت جواز سفر المرشحة الرئاسية سوبتشاك

أعلن المرشح للرئاسة الروسية، زعيم "الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي"، فلاديمير جيرينوفسكي، عن غضبه إزاء زيارة المرشحة الرئاسية، كسينيا سوبتشاك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنه لو كان زعيم البلاد لصادر جواز سفرها.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn ثلثا الروس يصوتون لبوتين في حال جرت الانتخابات الأحد المقبل

موسكو — سبوتنيك . وقال المرشح أما الطلاب في جامعة نيجني نوفغورود الحكومية "سوبتشاك ويافلينسكي (مرشح رئاسي آخر) يمثلان الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية…هي سافرت الآن إلى هناك، هل سبق ورأيتم مرشحا لرئاسة أي بلد يذهب إلى بلد أجنبي وهناك صب الوحل على بلده؟ لو كنت في الكرملين لكنت أعطيت أمراً للسفير الروسي في واشنطن أنطونوف، بأخذ جواز سفر سوبتشاك، نحن لسنا في حاجة إلى مثل هؤلاء المرشحين للرئاسة، هذا وحشي، المواطن العادي ليس له الحق القيام بهذا، وانتهاك قانوننا، والدستور".

هذا وأعلنت المرشحة لرئاسة روسيا، كسينيا سوبتشاك، اليوم بأنها في حال تمكّنها من إجراء الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، ستدعوه لاستئناف الحوار مع روسيا.

الجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، سجلت اليوم الخميس، مقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبتشاك، مرشحة رئاسية.

وجاء في بيان اللجنة "قررت اللجنة المركزية للانتخابات تسجيل كسينيا سوبتشاك مرشحة لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".