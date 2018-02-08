السفير الروسي في الأردن: توجد خلافات روسية أمريكية حول جنوب سوريا

صرح السفير الروسي لدى الأردن، بوريس بولوتين، بأن لدى موسكو وواشنطن خلافات حول منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا.

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موسكو — سبوتنيك . قال السفير لـ"سبوتنيك": "بالتأكيد لدينا خلافات مع الجانب الأمريكي حول هذا العمل، نحن نرى على وجه الخصوص أن وجود العسكريين الأمريكيين في منطقة التنف جنوب غربي البلاد غير قانوني".

من جهة ثانية، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا هو تحدٍ جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة أراضي البلد.

وقالت الناطقة: "التواجد العسكري للولايات المتحدة غير الشرعي على أراضي سوريا هو تحد جاد للتحرك نحو السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".

واعتبرت ماريا زاخاروفا، أن المنطقة الآمنة التي أنشأتها الولايات المتحدة في سوريا تساعد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على الهرب من القوات الحكومية السورية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وجود منطقة أنشأها الأمريكان جنوب هذه الدولة من طرف واحد بقطر 55 كيلومترا حول قاعدتهم العسكرية في بلدة التنف تستخدم من قبل مسلحي "داعش".

وأكدت أن مسلحي التنظيم الإرهابي "يجدون إمكانية للاختباء في هذه المنطقة الواسعة من ملاحقة القوات الحكومية السورية، وإعادة التجمع هناك والتسلح للقيام بهجمات جديدة في البادية السورية".