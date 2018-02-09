مرشحة رئاسة روسية تريد عودة المواطنين الشباب من الخارج

أعلنت المرشحة الرئاسية الروسية، كسينيا سوبتشاك، اليوم الجمعة 9 فبراير/شباط، أنها تريد تهيئة الظروف لعودة الشباب الروس من الهجرة.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez واشنطن ترغب في استعادة العلاقات مع روسيا

نيويورك — سبوتنيك . وسئلت سوبتشاك، عما يمكنها تقديمه للمواطنين-الناخبين الروس، الذين يعيشون في الخارج، وقالت، متحدثة في جامعة كولومبيا في نيويورك:

سأخلق الظروف الأكثر راحة من أجل، على الأقل، أن تزوروا روسيا بكل سرور، وكحد أقصى سأفعل كل شيء من أجل أن يريد الشباب الروس الموهوبين العودة لبلادهم، والذين غادروا لأسباب مختلفة من بلدنا.

ووفقا لها، ينبغي القيام بذلك: "ليس بالتهديد وليس بمقارعة السيوف"، ولكن بتحسين الوضع الاقتصادي.

في سياق متصل، أعلن المرشح للرئاسة الروسية، زعيم "الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي"، فلاديمير جيرينوفسكي، عن غضبه إزاء زيارة المرشحة الرئاسية، كسينيا سوبتشاك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنه لو كان زعيم البلاد لصادر جواز سفرها.

وقال المرشح أما الطلاب في جامعة نيجني نوفغورود الحكومية "سوبتشاك ويافلينسكي (مرشح رئاسي آخر) يمثلان الغرب، الولايات المتحدة الأمريكي، هي سافرت الآن إلى هناك، هل سبق ورأيتم مرشحا لرئاسة أي بلد يذهب إلى بلد أجنبي وهناك صب الوحل على بلده؟ لو كنت في الكرملين لكنت أعطيت أمراً للسفير الروسي في واشنطن أنطونوف، بأخذ جواز سفر سوبتشاك، نحن لسنا في حاجة إلى مثل هؤلاء المرشحين للرئاسة".