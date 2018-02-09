الكرملين: رفض المحكمة دعوى الرياضيين الروس "مؤسف"

موسكو — سبوتنيك. وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط: "نحن نأسف على ذلك، ونأخذ بعين الاعتبار قرار هذه المحكمة، ودون شك، سنواصل دعم الرياضيين الروس للدفاع عن حقوقهم".
أكد بيسكوف على ضرورة دعم الرياضيين الروس الذي وجدوا أنفسهم محرومين من المشاركة في الألعاب الأولمبية، مضيفا: "أهم شيء في الوقت الحالي هو دعم رياضيينا، سواء من بقى منهم في وطنه أو من توجه إلى كوريا ويعتزم المشاركة هناك".
وأشار بيسكوف إلى أن الوقت لا زال مبكرا للحديث عن إصلاح الرياضة الروسية.
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