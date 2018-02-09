الكرملين: رفض المحكمة دعوى الرياضيين الروس "مؤسف"

© AP Photo/ Ahn Young-joon رفض دعوى47 روسيا لعدم السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد 2018

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأسف على قرار محكمة التحكيم الرياضية برفض تلبيىة دعوى الرياضيين الروس

موسكو — سبوتنيك. وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط: "نحن نأسف على ذلك، ونأخذ بعين الاعتبار قرار هذه المحكمة، ودون شك، سنواصل دعم الرياضيين الروس للدفاع عن حقوقهم".

أكد بيسكوف على ضرورة دعم الرياضيين الروس الذي وجدوا أنفسهم محرومين من المشاركة في الألعاب الأولمبية، مضيفا: "أهم شيء في الوقت الحالي هو دعم رياضيينا، سواء من بقى منهم في وطنه أو من توجه إلى كوريا ويعتزم المشاركة هناك".

وأشار بيسكوف إلى أن الوقت لا زال مبكرا للحديث عن إصلاح الرياضة الروسية.