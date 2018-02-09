بوتين: المنافسة في العالم ستنمو ولن يشفق علينا أحد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الموجة التكنولوجية تغير المشهد الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المنافسة ستزداد ولن يكون هناك مكان للشفقة.

فقد صرح بوتين: "لا بد من الحديث عن حقيقة تغيير الموجة التكنولوجية الجديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، وهو الأهم. إن كان يمكن القول فإن الأوراق اليوم توزع بطريقة جديدة. سيتم إنشاء أسواق جديدة للسلع والخدمات وسيظهر قادة جديد. ومن الطبيعي أن المنافسة ستغدو أكثر حدة".

© Sputnik. Aleksander Druzhinin بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع ماكرون ويبحثان سوريا

وأشار بوتين إلى أن هذه الحالة لن تسمح للمتنافسين في محيط الأعمال العالمية بالشفقة على أحد، موضحا: "قد يتم استخدام أي شكل من أشكال الضغط، وأي شكل من أشكال المحاربة التنافسية".

ووفقا لأقوال الرئيس الروسي "من الواضح أن العقوبات لا تحمل طابعا نفعيا. ومن المرجح أن تستمر بعض الوقت". وأضاف بوتين "ولكني أكرر أنني مازلت آمل أن يسود الحس السليم وسنتحرك مع جميع شركائنا في الاتجاه الصحيح لصالح الاقتصاد العالمي.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تمل الدول الغربية من سياسة فرض العقوبات وتتحسن العلاقات مع روسيا.

وأضاف "موقفنا معروف، سياسة الحواجز المصطنعة في العلاقات التجارية الدولية، عبارة عن طريق مسدود يؤدي بالجميع، بما في ذلك المبادرين في هذه السياسة، إلى فقدان الأرباح والخسائر المباشرة".