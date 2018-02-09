بوتين يريد إزالة ما يمنع روسيا من المضي قدما

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السلطات الروسية تتخذ موقفا حازما "لإزالة" كل ما يمنع الاقتصاد من التقدم.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين: المنافسة في العالم ستنمو ولن يشفق علينا أحد

سبوتنيك " — وصرح بوتين: "أؤكد لكم أن موقفنا جدي وحازم…. كل ما يعيق تقدمنا سيتم إزالته".

وذكر بوتين أنه يعتزم معالجة قضية تهيئة الظروف للأعمال التجارية في روسيا.

وسيجري الحديث خاصة حول تحسين مناخ الأعمال وخلق ظروف مريحة للاستثمار في عمليات الإنتاج الجديدة والحد من مستوى البيروقراطية.

ووفقا لأقوال بوتين فإن روسيا تمكنت من خفض التضخم والحفاظ على المستوى اللازم من احتياطيات الدولة وبدء تقليص أسعار الفائدة بفضل مجلس الوزراء والبنك المركزي.

ويرى الرئيس الروسي أن النظام الضريبي في البلاد يجب أن يكون مستقرا ومناسبا لرجال الأعمال.

وأوضح الرئيس أن تحسين العديد من مجالات الحياة الاجتماعية في روسيا لن يكون ممكنا دون نمو الاقتصاد المحلي.