مدريد تسلم واشنطن المبرمج الروسي المتهم بارتكاب جرائم إلكترونية

أعلن محامي المبرمج الروسي بيوتر ليفاشوف، الذي تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم إلكترونية، أنه تم ترحيل موكله من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

© Fotolia/ Artur Marciniec محامو المبرمج الروسي ليسوف يعتزمون الطعن في قرار إسبانيا تسليمه لأمريكا

مدريد — سبوتنيك . قال المحامي أوليغ غوباريوف للصحفيين إن تسليم ليفاشوف جرى 19 كانون الثاني/ يناير حيث "تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. لقد استخدمنا جميع الوسائل القضائية للحماية، ووصلنا إلى المحكمة الدستورية. كما بذلت سفارة روسيا والمفوض لحقوق الإنسان قصارى جهدهما لحماية مصالح ليفاشوف".

وأعلنت السفارة الروسية في إسبانيا، أن قرار مدريد تسليم المبرمج الروسي بيوتر ليفاشوف، مخيب للآمال، موضحة أن طلب روسيا له الأولوية.

وقالت السفارة في بيان لها 2 شباط/ فبراير الجاري: "نأسف لذكر أنه في 2 شباط/ فبراير، سلم الجانب الإسباني بيوتر ليفاشوف، إلى الولايات المتحدة، وحقيقة تسليم المواطن الروسي أكدته محاميته. ومثل هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية مخيب للآمال: لأنه، ووفقا للمعايير القانونية المتعارف عليها عموما، فإن الطلب الروسي، بتسليمه لروسيا له الأولوية، لأن بيوتر ليفاشوف مواطن روسي".