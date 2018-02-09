تعرف على أفضل الشركات للاستثمار في روسيا عام 2018

قد تكون هناك صورة نمطية حول الاستثمار في روسيا بأنه محفوف بالمخاطر، لكن هناك العديد من العوامل والحوافز التي تشجع على خوض هذه التجربة خاصة للمستثمرين الذين مازالوا غير واثقين.

سبوتنيك - أصدرت الحكومة الروسية أوامرها لجميع الشركات الحكومية بزيادة مدفوعات توزيع الأرباح إلى 50 % من صافي الربح دون استثناءات.

من جهة أخرى، شهد السوق منذ عام 2014 زيادة في عدد المستثمرين المحليين، مما يعوض تدفق المستثمرين الأجانب. ومما لا شك فيه وجود بعض المخاطر، لكن من الممكن تقليلها من خلال وجود محفظة استثمارات متنوعة.

نورد فيما يلي بعض الشركات التي يوصي بها الخبراء، ومعظمها مستقر من حيث النمو، وبالتالي مخاطرها أقل:

مصرف "سبيربنك" الروسي

"سبيربنك" هو أكبر بنك في روسيا، و يعتبر استثمارا جيدا هذا العام. ووفقا لمحلل شركة الاسهم الدولية الوسيطة "فوركس أوبتيموم" إيفان كابوستيانسكي، إن سبيربنك شركة حكومية لها مزايا استراتيجية لتحسين الإيرادات، إضافة إلى أنها ملزمة بتحقيق أرباح نقدية بنسبة 50% على الإيرادات. وتشير البيانات الأولية لهذا العام إلى أنها قد تصل إلى 35% من صافي الأرباح. ومع ذلك، وبالنظر إلى النمو القوي للبنك (30 % منذ عام 2011) والارتباط القوي بين القيمة السوقية والمؤشرات المالية، يمكن للمرء أن يتوقع عائد 35 % على الأسهم العادية، وحوالي 28 % للأسهم الممتازة.

© East News/ بنك سبيربنك

شركة "غازبروم"

تعتقد المحللة الرئيسية في TeleTrade أناستازيا إغناتينكو أن سعر سهم الشركة قد يرتفع قبل يوم الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس/ أذار. وقد يصل سعر أسهم الشركة إلى 200 روبل (3.5 دولار) بحلول نهاية عام 2018، مما يعني زيادة بنسبة 38٪ مع عدم الأخذ في الاعتبار خطة الدولة بشأن أرباح أعلى.

© Sputnik. Maxim Blinov شركة "غازبروم"

شركة "روس نفط"

قالت أناستازيا إغناتينكو إن أسهم شركة روس نفط في عام 2014 تفوق أداء شركة غازبروم من حيث عائد توزيعات الأرباح، وأضافت أن عاملا آخر من شأنه أن يحفز المزيد من النمو وهو بدء صادرات روس نفط مؤخرا إلى شركة CEFC China Energy والتي بحلول نهاية العام يجب أن تصل إلى 10 مليون طن.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich "روسنفط" في موسكو

شركة "سورغوت نفطوغاز"

يوصي الخبراء الروس بشركة "سورغوت نفطوغاز" للنفط والغاز، خاصة إذا كان أحدهم يريد تنويع محفظته الاستثمارية وتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة ووفقا للمحللة إغناتينكو ، فمن الأفضل اختيار الأسهم الممتازة لأن الشركة تخطط لتوجيه 10 % من توزيعات الأرباح لهذه الاسهم. ثانيا، تملك الشركة احتياطي من القطع الاجنبي وبفضل هذا يمكن للشركة تحمل الأوقات غير المواتية مع الحد الأدنى من الخسائر.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков شركة سورغوت نفطوغاز

شركة NCSP: ميناء نوفوروسيسك التجاري

أوضح فلاديمير روجانكوفسكي، المحلل الاستثماري في Global FX أن أحد المؤشرات على تجدد النمو الاقتصادي هو الزيادة في حركة الصادرات و الواردات. ولذلك، تعتبر الشركات التي تستفيد من هذا النمو خيارا جيدا للاستثمار. وتعد شركة Novorossiysk Commercial Sea Port الشركة الرائدة في السوق، وسوف تدفع بالتأكيد أرباح عالية.

© flickr.com/ Ilya Dobrioglo Novorossiysk Commercial Sea Port

شركة Nornickel لإنتاج النيكل والبلاتين والنحاس

تعد نورنيكل شركة تعدين رائدة في روسيا، وأكبر منتج للنيكل والبلاديوم في العالم. ويرتبط أدائها المالي مباشرة بالأسعار العالمية، التي ارتفعت منذ بداية هذا العام بنسبة 11% للبلاديوم و 27% للنيكل، وفقا لما ذكره محللين روس. وفي حين أن القطاع الحكومي لا يملك أي أسهم في الشركة، وبالتالي لا تشارك في برنامج لزيادة مدفوعات الأرباح، فإن توقعات توزيع الأرباح على أسهمها يمكن أن تصل إلى 35-40 في المئة، وفقا للخبير. ومن العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها ربحية عالية مقارنة بمنافسيها الدوليين، ونمو كبير في قيمة الأصول الثابتة.

© RIA Novosti. Ilya Pitalev Годовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель"

شركة "الروسا" لإنتاج الألماس

قال محلل شركة الأسهم الدولية الوسيطة "فوركس أوبتيموم" إيفان كابوستيانسكي ان شركة الروسا يمكن تملك عائد توزيعات أرباح كبير، لكن اسهمها انخفضت بعد وقوع حادث الفيضانات فى منجمها بمقاطعة ياقوتيا فى شهر آب / اغسطس. الآن هو الوقت المناسب لشراء أسهمها، لأنها يمكن أن تستعيد بسرعة مواقفها و إعادة قيمتها السابقة من 84-85 روبل (1.5 $) إلى 100 روبل (1.7 $)

© Sputnik. Александр Кряжев شركة "الروسا" لإنتاج ألماس

شركة "ياندكس"

بالنسبة لمفضلي الاستثمار من خلال شركات الإنترنت، فان شركة ياندكس المالكة لمحرك البحث الروسي الشهير "Yandex" هي أفضل خيار، بحسب كابوستيانسكي. فهي أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، والتي هي الجزء الأسرع نموا في الاقتصاد، وخاصة بعدما اتفقت شركتي "أوبر" و"ياندكس" على دمج أعمالهما لحجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في روسيا ودول أخرى. لا يمكن أن تستثمر، ولكن حقا ترغب في الانتقال إلى روسيا للعمل؟ تحقق من أي نوع من الحياة الوافدين تتمتع في البلاد.