الدفاع الروسية: لدينا جيل جديد من الضباط مستعدون لتنفيذ المهام بأي ثمن

قالت نائبة وزير الدفاع الروسية تاتيانا شيفتسوفا، اليوم الجمعة، إنه لدى روسيا الآن جيل جديد من الضباط القادرين على تنفيذ أية مهمة.

© Photo/ Russian Defense Ministry شاهد... قوة الجيش الروسي وأسلحته

سان بطرسبورغ — سبوتنيك . أعلنت نائبة وزير الدفاع الروسي أن الضباط الجدد في الجيش الروسي مستعدون لتنفيذ المهام المسندة إليهم بأي ثمن.

وأشارت شيفتسوفا خلال محاضرة ألقتها أمام طلاب جامعة الاقتصاد في سان بطرسبورغ إلى أنه خلال العملية الروسية في سوريا، أظهر الجنود الروس أفضل صفاتهم: الاحتراف والشجاعة والولاء للواجب.

وأضافت "هؤلاء الرجال الذين يؤدون المهام في سوريا، في الواقع، كل يوم يقومون بأداء بطولي".

وأكدت نائبة وزير الدفاع أن أكثر من 48 ألف جندي من الجيش الروسي حصلوا على خبرة قتالية في سوريا.