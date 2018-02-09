بوغدانوف يلتقي القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص في لبنان

قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، التقى القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل ضاهر كارديل.

© AFP 2018/ ANWAR AMRO صحيفة تكشف بالأسماء والوثائق أسرار عملية استخباراتية في لبنان

موسكو- سبوتنيك. التقى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ببيرنيل ضاهر الذي يزور موسكو حاليا.

وقالت الخارجية في بيان لها: "جرى تبادل للآراء حيال الوضع في لبنان، وتم التركيز على سيادة ووحدة أراضي لبنان، وتنفيذ القرارات ذات الصلة".