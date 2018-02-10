بوتين يبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تفضي إلى مواجهة جديدة في المنطقة

أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة تجنب أي خطوات تفضي إلى مواجهة جديدة في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام روسية نقلت بدورها عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو بحثا الوضع فى سوريا في مكالمة هاتفية، اليوم السبت، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا.

يتبع…