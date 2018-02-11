عطل في الكومبيوتر بصاروخ "سويوز-2.1ا" تسبب في عدم إطلاقه

أعلن مصدر في القطاع الصاروخي الفضائي، أن صاروخ "سويوز-2.1ا" الذي يحمل سفينة "بروغريس ام اس-08"، لم يتمكن من الانطلاق في الوقت المحدد في 11 شباط/فبراير بسبب عطل الكمبيوتر على متنه، لافتاً إلى أن هذا هو الأمر ذاته الذي تسبب في تأخر إطلاق السفينة "بروغرس ام اس-07" في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

موسكو —. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "الكمبيوتر أرسل بيانات مثل التي أرسلها في المرة الماضية، على ما يبدو، السبب هو عطل الكمبيوتر".

هذا وأعلنت الوكالة الفضائية الروسية "روس كوسموس"، بوقت سابق من اليوم الأحد، أن صاروخ "سويوز2.1ا" لم ينطلق من محطة فضاء بايكونور في الوقت المحدد. وكان من المقرر أن يقوم الصاروخ لأول مرة في التاريخ بإيصال سفينة "بروغريس ام اس-08" إلى محطة فضاء الدولية وفقاً لمخطط جديد خلال 3.5 ساعات، بدلاً من المخطط القديم الذي كان يستغرق 50 ساعة.