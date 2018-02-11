بوتين يعبر عن تعازيه لأقارب وأصدقاء ضحايا تحطم طائرة "ان-148" في ضواحي موسكو

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف: "أوصى الرئيس الحكومة بإنشاء لجنة خاصة للتحقيق بصدد حادث تحطم طائرة في ضواحي موسكو".
وأضاف: "وعبّر الرئيس عن تعازيه لجميع من فقد أقارب وأصدقاء في هذه الكارثة".
وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك": "على متن الطائرة "إن-148" التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف" المنطلقة من مطار دوموديدوفو في موسكو، والمتجهة إلى مدينة أورسك الروسية، هناك 65 راكب و6 من أعضاء الطاقم".
وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية لوسائل إعلام روسية إنه عثر على أجزاء من حطام الطائرة قرب قرية سيبانوفسكوي، وأيضا جثث عدد من الضحايا.
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