بث مباشر من موقع سقوط الطائرة الروسية المنكوبة

وكان المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، قد أعلن اليوم عن سقوط الطائرة وعلى متنها 65 راكب و6 من أعضاء الطاقم.



وأكد المكتب على أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف" قرب قرية سيبانوفسكوي، وكذلك عدد من جثث الضحايا، ولم تتحدث الهيئة عن ناجين من الحادث، و قال مصدر في هيئة الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك" إن من بين ضحايا الطائرة طفل كان على متن الطائرة.



ومن جانبها فتحت الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا في ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من من مطار دوموديدوفو في موسكو، وسقطت قبل أن تصل إلى وجهتها في مدينة أورسك الروسية.