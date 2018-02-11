ميديفيديف يقدم تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الروسية

© Sputnik. Виталий Аньков تغطية مباشرة... تحطم طائرة ركاب روسية

موسكو- سبوتنيك وذكرت رئاسة الوزراء الروسية، في بيان، أن "رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لدراسة العواقب، وتقديم المساعدة للمتضررين إثر حادث تحطم الطائرة".

وأوضح أن "اللجنة ستكون برئاسة وزير النقل ماكسيم سوكولف".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء "قدم عميق تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا الذين راحوا ضحية الحادث في مقاطعة موسكو اليوم".

وكانت طائرة ركاب روسية من طراز "إن 148" تابعة لشركة "ساراتوف" تحطمت اليوم بمقاطعة موسكو، وكان على متنها 71 شخصا من بينهم 6 من طاقم الطائرة.