روسيا وتركيا وإيران يعملون على التوافق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية في أستانا

وكان ميخائيل بوغدانوف قال، في وقت سابق، إن موعد اللقاء القادم في أستانا حول سوريا لم يحدد بعد، ولكنه قريب.
وأوضح بوغدانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تعتبر الحفاظ على صيغة أستانا حول سوريا ضروريا لأنها تكمل وتعزز مفاوضات جنيف. كما ذكر نائب وزير الخارجية أنه سيتم خلال اللقاء بحث إنشاء منطقة خامسة من مناطق تخفيف التصعيد في عفرين.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نرى أنه من الضروري الحفاظ على هذا الشكل والاستمرار في استخدامه بأكبر قدر ممكن من الفعالية من أجل تحقيق تقدم نحو استعادة السلام في سوريا من خلال تسوية سياسية تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولا يعد أستانا بديلا عن ساحة جنيف. فإنه يكمله ويعززه".
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