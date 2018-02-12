روسيا وتركيا وإيران يعملون على التوافق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية في أستانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا وتركيا وإيران يعملون على التوافق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية في مارس/آذار المقبل في أستانا.

© AFP 2018/ Atta Kenare موسكو: لا معلومات لدى الخارجية الروسية عن قاعدة إيرانية قرب تدمر

موسكو — سبوتنيك . وقال بوغدانوف، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط: "يجري التوافق حاليا. على الأرجح يعقد الشهر المقبل. وأعتقد أن اللقاء الثلاثي سيعقد في أستانا ".

وكان ميخائيل بوغدانوف قال، في وقت سابق، إن موعد اللقاء القادم في أستانا حول سوريا لم يحدد بعد، ولكنه قريب.

وأوضح بوغدانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تعتبر الحفاظ على صيغة أستانا حول سوريا ضروريا لأنها تكمل وتعزز مفاوضات جنيف. كما ذكر نائب وزير الخارجية أنه سيتم خلال اللقاء بحث إنشاء منطقة خامسة من مناطق تخفيف التصعيد في عفرين.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نرى أنه من الضروري الحفاظ على هذا الشكل والاستمرار في استخدامه بأكبر قدر ممكن من الفعالية من أجل تحقيق تقدم نحو استعادة السلام في سوريا من خلال تسوية سياسية تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولا يعد أستانا بديلا عن ساحة جنيف. فإنه يكمله ويعززه".