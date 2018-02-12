موسكو: لا معلومات لدى الخارجية الروسية عن قاعدة إيرانية قرب تدمر

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، من التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا.

© Sputnik. Alexey Filippov روسيا وتركيا وإيران يعملون على التوافق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية في أستانا

موسكو — سبوتنيك . وأعلن بوغدانوف، أن بلاده تدعو الأطراف المعنية لعدم التصعيد في المنطقة بعد الضربة الإسرائيلية على سوريا. وقال للصحفيين: "نعدو الجميع للتهدئة، لكي لا نسمح بتصعيد خطير في دول المنطقة".

في هذه الأنثاء، أكد بوغدانوف، أن موسكو لا تملك معلومات عن إمكانية امتلاك إيران قاعدة عسكرية قرب مدينة تدمر السورية. وقال للصحفيين، ردا على سؤال في هذا الصدد: "كلا، ليست لدي معلومات كهذه".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن إيران تستخدم قاعدة "تي فور" الجوية السورية الواقعة بالقرب من مدينة تدمر لنقل أسلحة هجومية "للمتطرفين" وبموافقة الحكومة السورية، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من سوريا.

وبالنسبة لمناطق "خفض التصعيد" في سوريا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن فترة عمل مناطق خفض التصعيد في سوريا قد تمدد. وقال للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "بالطبع ممكن، الحياة سترشدنا إلى كيفية المضي قدما".