لجنة التحقيق الروسية: الطائرة "أن-148" انفجرت بعد تحطمها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الاثنين، أن الطائرة "أن - 148" التي تحطمت في ضواحي موسكو أمس الأحد، كانت سليمة لحظة سقوطها وأنها انفجرت بعد تحطمها.

وقالت المتحدثة: "تحدد أن الطائرة كانت سليمة لحظة سقوطها ولم تشتعل، الانفجار طرأ بعد سقوط الطائرة".

وفتحت الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا في ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو، وسقطت الطائرة قبل أن تصل إلى وجهتها في مدينة أورسك الروسية، وكان على متنها 65 راكبا و6 من أعضاء الطاقم.