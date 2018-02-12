بدء تفريغ معلومات الصندوقين الأسودين لـلطائرة الروسية المنكوبة

أعلنت اللجنة الدولية للطيران المدني، اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط، البدء في تفريغ وتحليل محتويات "الصندوقين الأسودين"، للطائرة "آن-148" المنكوبة.

موسكو — سبوتنيك . وقالت اللجنة إنه تم نقل وحدات الذاكرة التي تحوي تسجيلات الصوت والأبعاد أو ما يعرف باسم الصندوق الأسود إلى اللجنة الدولية للطيران المدني، حيث سيتم تفريغ المعلومات في معمل اللجنة.

وأعلن مدير غرفة العمليات العثور على 800 من أشلاء جثث الضحايا. وأضاف أنه عثر أيضا على 440 قطعة من حطام الطائرة بعد مسح 17 من أصل 30 هكتارا.

يذكر أن الطائرة الروسية التابعة لشركة ساراتوف الجوية من طراز "آن-148" تحطمت جنوب موسكو، بعد أن أقلعت من مطار "دوموديدوفو"، وكانت في طريقها إلى مدينة أورسك في مقاطعة أروينبورغ.

وكانت الطائرة تقل 71 شخصا على متنها، ولم ينج أحد من الحادثة.