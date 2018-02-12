الرئيس الموريتاني يعزي بوتين في ضحايا الطائرة المنكوبة

قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث سقوط طائرة مدنية تقل 71 شخصا قرب موسكو.

نواكشوط — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم، أن ولد عبد العزيز بعث ببرقية إلى بوتين عبر فيها عن تعازيه الحارة لشعب وحكومة روسيا ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "ساراتوف".

وقال الرئيس الموريتاني "علمنا ببالغ الأسى والحزن نبأ تحطم الطائرة المدنية الروسية بعد إقلاعها ومقتل جميع ركابها. بهذه المناسبة الأليمة، أبعث إليكم ومن خلالكم إلى الشعب والحكومة الروسيين الصديقين وإلى أسر الضحايا، خالص تعازينا القلبية وتضامننا الكامل معكم في هذه المحنة".

جدير بالذكر أن طائرة من طراز " آن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية تحطمت، أمس الأحد، بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك في مقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصاً. وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.

وتلقى بوتين التعازي من عدد من قادة العالم في ضحايا الحادث.

وأعلنت اللجنة الدولية للطيران المدني، اليوم الإثنين، البدء في تفريغ وتحليل محتويات "الصندوقين الأسودين"، للطائرة المنكوبة.

وجاء في بيان اللجنة "تم نقل وحدات الذاكرة المحمية لمسجلات الطيران [تسجيل الصوت والأبعاد]، ما يسمي بالصندوق الأسود، إلى معمل اللجنة الدولية للطيران المدني، حيث بدأ الخبراء في فتحها وتحليل حالة نواقل المعلومات".

هذا وأعلن مدير غرفة العمليات، من مكان الحادث، أنه تم العثور على 800 من أشلاء جثث الضحايا وأكثر من 440 قطعة من حطام الطائرة، وأنه تم مسح حوالي 27 من أصل 30 هكتارا.