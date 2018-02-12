الرئيس الموريتاني يعزي بوتين في ضحايا الطائرة المنكوبة

نواكشوط — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم، أن ولد عبد العزيز بعث ببرقية إلى بوتين عبر فيها عن تعازيه الحارة لشعب وحكومة روسيا ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "ساراتوف".
جدير بالذكر أن طائرة من طراز " آن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية تحطمت، أمس الأحد، بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك في مقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصاً. وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.
وتلقى بوتين التعازي من عدد من قادة العالم في ضحايا الحادث.
وأعلنت اللجنة الدولية للطيران المدني، اليوم الإثنين، البدء في تفريغ وتحليل محتويات "الصندوقين الأسودين"، للطائرة المنكوبة.
وجاء في بيان اللجنة "تم نقل وحدات الذاكرة المحمية لمسجلات الطيران [تسجيل الصوت والأبعاد]، ما يسمي بالصندوق الأسود، إلى معمل اللجنة الدولية للطيران المدني، حيث بدأ الخبراء في فتحها وتحليل حالة نواقل المعلومات".
هذا وأعلن مدير غرفة العمليات، من مكان الحادث، أنه تم العثور على 800 من أشلاء جثث الضحايا وأكثر من 440 قطعة من حطام الطائرة، وأنه تم مسح حوالي 27 من أصل 30 هكتارا.
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