بيسكوف يكشف مرض بوتين

قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصاب بالزكام، بيد أن هذا لن ينعكس على جدول أعماله.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الكرملين يعلق على صحة بوتين

سبوتنيك . وأضاف بيسكوف، "أصيب بالزكام، ولكنه يتابع عمله"، مشيرا إلى أن المرض لم يؤثر على جدول أعمال الرئيس.

وفي وقت سابق، تحدث بيسكوف عن الحالة الصحية للرئيس الروسي، بعد انتشار شائعات حول صحته قائلا "بوتين في صحة ممتازة، ويمكنه التفوق على الكثيرين بدنيا".

أما في الولايات المتحدة، فقد قدم الطبيب روني جاكسوف المعالج للرئيس الأمريكي، في 16 كانون الثاني/ يناير، تقريرا مفصلا حول الحالة البدنية والعقلية لدونالد ترامب. ووفقا للنتائج فإن ترامب في حالة صحية جيدة. وأشارالطبيب إلى أن ترامب يتناول الأسبرين يوميا للوقاية من أمراض القلب، بالإضافة إلى أدوية لمنع تساقط الشعر وخفض الكولسترول.