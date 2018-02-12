مقتل روسي في الغارة الأمريكية على مقاتلين موالين للقوات السورية

صرح منسق حركة "روسيا الأخرى"، ألكسندر أفيرين، أن عضو الحركة كيريل أنانييف، قتل في الغارة الأمريكية على مقاتلين موالين للقوات السورية.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID مجلس الأمن يرفض إدانة هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا

وقال ألكسندر لوكالة " سبوتنيك " أن كيريل قاتل في وقت سابق كمتطوع في جمهورية دونباس الشعبية، وبعد ذلك غادر إلى سوريا. مضيفا "أنه لم يكن جنديا رسميا".

هذا وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت في وقت سابق، أن التحالف الدولي قصف قوات رديفة موالية للحكومة السورية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد اتهام قيادة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، قوات موالية للحكومة في سوريا، بمهاجمة مقر تابع "لقوات سوريا الديمقراطية"، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر.

ولفتت قيادة التحالف في البيان، إلى أن قواتها هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب الهجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للتحالف في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكن التحالف الدولي "يحتفظ بحق الدفاع عن النفس" في حال تعرض قواته لأي خطر.