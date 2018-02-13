فتح قضية جنائية بشأن اختطاف طفلة روسية في فيينا

أفاد مصدر في قوات الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، بأنه تم اختطاف فتاة من روسيا تبلغ من العمر ثلاث سنوات في العاصمة النمساوية فيينا، وتم فتح قضية جنائية.

© Sputnik. Stringer اختطاف صحفية روسية في كييف

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن المحققين الروس فتحوا قضية، في 8 شباط/فبراير، تتعلق باختطاف طفلة، وحسبما ذكر المصدر، فقد وقع الاختطاف في 28 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، في فندق "بيانكا" في فيينا

وأضاف المصدر، "وفقا للبيانات الأولية، قام مجهولون باختطاف الطفلة، وهي مواطنة روسية من مواليد عام 2014"، ولم يكشف المصدر عن أهداف الخاطفين المزعومة. وأشار إلى أن الفتاة المخطوفة مسجلة في موسكو.