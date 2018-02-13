روسيا تحرز الميدالية الثالثة في الأولمبياد الشتوية

فاز الرياضيان الروسيان، على الفريق النرويجي، اليوم الثلاثاء، في المباراة على المركز الثالث بنتيجة 8: 4.
في سياق متصل، سجلت المتزلجة الروسية يفغينيا مدفيديفا، رقما قياسيا عالميا جديدا في البرنامج القصير بمسابقات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.
وحصلت مدفيديفا، الأحد الماضي، في البرنامج القصير 81.06 نقطة.وكانت قد حققت مدفيديفا، الإنجاز السابق (80.85 نقطة) في نيسان/ أبريل، في بطولة العالم للفرق في طوكيو.
يذكر أن فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية انطلقت يوم الجمعة الماضي في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
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