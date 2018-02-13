روسيا تحرز الميدالية الثالثة في الأولمبياد الشتوية

أحرزت بعثة روسيا، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، الميدالية الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالية في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

© Sputnik. Alexander Wilf جميلات روسيا في أولمبياد كوريا الجنوبية 11

كانين — سبوتنيك . وفاز الرياضيان الروسيان أناستاسيا بريزغالوفا وألكسندر كروشيلنيتسكي ببرونزية الكيرلنغ للزوجي — المختلط في أولمبياد بيونغ تشانغ ، وتكون بذلك هذه أول ميدالية أولمبية في تاريخ الكيرلنغ الروسي والميدالية الثالثة للفريق الوطني الروسي في دورة الألعاب الأولمبية 2018.

فاز الرياضيان الروسيان، على الفريق النرويجي، اليوم الثلاثاء، في المباراة على المركز الثالث بنتيجة 8: 4.

في سياق متصل، سجلت المتزلجة الروسية يفغينيا مدفيديفا، رقما قياسيا عالميا جديدا في البرنامج القصير بمسابقات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

وحصلت مدفيديفا، الأحد الماضي، في البرنامج القصير 81.06 نقطة.وكانت قد حققت مدفيديفا، الإنجاز السابق (80.85 نقطة) في نيسان/ أبريل، في بطولة العالم للفرق في طوكيو.

يذكر أن فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية انطلقت يوم الجمعة الماضي في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.