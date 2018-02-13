تجربة القتال في سوريا تدخل تعديلات على قاذفات قنابل

وقال الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين لـ"سبوتنيك" إن التعديلات تجعل طائرة "سو-25" محصنة من الإصابة بالقذائف الصاروخية المضادة للطائرات.

© Sputnik. Artem Jitenev طائرات متطورة تعود إلى ميادين القتال في سوريا

واتجهت روسيا لتطوير طائرة "سو-25" بعدما واجهت طائرات من هذا الطراز في سوريا مشاكل.

ولكي تكون الطائرة في منأى عن مضادات الطيران الأرضية يجب أن تحلق على ارتفاع لا يقل عن 5000 متر.

ويتم تجهيز طائرات "سو-25" بما يمكّنها من قصف الأهداف الأرضية وتدميرها من علو لا يقل عن 5000 متر.

كما يتم تجهيزها بالمعدات التي تُشعر الطيار بأن طائرته مستهدفة.

وعبر الخبير عن اعتقاده بأن جميع الطائرات التي تشترك في حرب سوريا ضد الإرهاب سيتم تطويرها وتزويدها بالتجهيزات المناسبة.

وتعرضت طائرة روسية من طراز "سو-25" لحادث إطلاق النار في محافظة إدلب السورية في الثالث من فبراير/شباط 2018. وتمكن الطيار رومان فيليبوف من مغادرة طائرته بعدما اشتعلت النار فيها، ونزل سالماً على الأرض، لكنه قُتل في مواجهة مع المسلحين رافضا الاستسلام والوقوع في أسرهم.