الدفاع الجوي: طرد الصواريخ المهاجمة كأنها بعوض

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من موقع "ساري شاغان"، موقع التجارب التابع للقوات المسلحة الروسية في كازاخستان، أصاب هدفا محددا في السماء.

© Sputnik. Mihail Mokrushin رد طاحن يردع مطلقي الصواريخ

وجرت التجربة في سياق تحديث وتطوير شبكة الدفاعات الجوية الروسية.

وأشارت مصادر وزارة الدفاع الروسية إلى أن الصاروخ الذي تم تجريبه يتقدم على وسائط الدفاع الجوي الأخرى المتوفرة حالياً في مدى التحليق ودقة إصابة الأهداف.

ويُعتقد أن الصاروخ الذي أجريت عليه التجربة تابع لنظام "أ-135" الذي يحمي أجواء العاصمة الروسية موسكو والذي يخضع للعملية التطويرية التي تهدف إلى تطوير أدائه.

وقال المعلق العسكري فيكتور بارانيتس لـ"سبوتنيك" إن نظام "أ-135" المعدل يكافح الصواريخ المهاجمة مثلما تكافح المكنسة البعوض بدفع الهواء إليه، مشيرا إلى أن الصاروخ الاعتراضي الجديد الذي تم اختباره سيفعل نفس الشيء لطرد وإزالة الصواريخ المهاجمة بالنفخ.