خطوة جديدة في الجيش الروسي لتعزيز سرية المعلومات

صرح مصدر خاص من وزارة الدفاع الروسية لصحيفة "إزفيستيا" بأن وزارة الدفاع أوصت جميع العاملين والمجنديين بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كـ"أدونوكلاسنكي" و"فكنتاكتي" بالإضافة لـ"فيسبوك"وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وزارة الدفاع منعت مجنديها من نشر أي معلومات أو صور عن أماكن خدمتهم أو تحديد الموقع الجغرافي لأماكن وجودهم.

وستقوم وزارة الدفاع في الأيام المقبلة بوضع قانون خاص بشأن هذه التوصيات.

وبحسب الصحيفة الروسية، فإن وزارة الدفاع كانت قد بدأت بالعمل على هذا المشروع منذ نهاية العام الماضي، ويتم في الوقت الحالي إعداد صيغة القانون الجديد.

وسينص القانون على منع نشر الصور الفوتوغرافية للجنود والمواقع التضريسية المحيطة خوفا من سهولة التعرف على الآماكن التي يقوم بها الجنود بأداء خدمتهم العسكرية.

يذكر بأن العديد من الدول قد اتخذت إجراءات مشابهة من أجل منع جنودها من نشر صور تتعلق بهم أثناء خدمتهم العسكرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريرا حول القواعد العسكرية الأمريكية وحركة الجنود فيها، بعدما انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي كان سببها

تطبيق على الهواتف الذكية يعرف باسم "سترافا"، أدى لكشف الكثير من القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا.